Irmã de Kate Moss diz ter tido convulsão por causa de overdose de Ozempic

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Lottie Moss, 26, irmã mais nova da top motel Kate Moss, 50, foi internada na última sexta-feira (13) após ter uma overdose de Ozempic que era de uma amiga. Lottie falou em suas redes sociais e em um podcast apresentado por ela mesma sobre a experiência.

O Ozempic é um famoso remédio que tem sido usado de forma errônea para emagrecimento de forma rápida e que virou hit entre muitos famosos nos últimos tempos, inclusive no Brasil.

Ao relatar sua experiência, a modelo disse que teve uma overdose do medicamento e que precisou ser hospitalizada, chegando a ter convulsões de forma recorrente. Lottie comentou também que começou a tomar o remédio sem qualquer acompanhamento médico.

"Eu estava vomitando, foi horrível. Tomei uma dosagem menor na primeira vez que tomei, depois aumentei mais. Acabei ficando de cama por dois dias, me senti tão mal, meu peso caiu", disse ela em seu podcast, chamado de Dream On with Lottie Moss.

"Quando fiquei de cama por dois dias e estava no fim, eu só queria parar de tomar, porque não é como se você pudesse parar de tomar, não é como uma pílula que você não toma quando acorda de manhã, está no seu organismo e está lá", completou.

"Eu me senti tão mal um dia que disse à minha amiga: 'Não consigo beber água, não consigo comer nada, nem líquidos, nada. Preciso ir ao hospital, estou me sentindo muito mal'", concluiu.