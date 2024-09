Kate Winslet revela segredo em cena da porta com DiCaprio em 'Titanic'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kate Winslet, 48, conta segredo de cena da porta no mar com Leonardo DiCaprio em "Titanic". A cena do filme é questionada até hoje.

Alguns fãs apontavam que Jack Dawson (DiCaprio) caberia no pedaço de madeira ao lado de Rose Dewitt Bukater (Winslet) e poderia sobreviver.

A atriz confessou que a água não estava na profundidade que aparentava nas telas e, na verdade, o parceiro estava ajoelhado. Ela comentou sobre a cena emblemática de "Titanic" enquanto estava em uma exibição de seu nome filme "Lee" nesta segunda-feira (23).

"Foi um tanque bem estranho... Primeiro de tudo, eu ficava tipo: 'Posso fazer xixi?'. Aí levanto, saio da porta, caminho até a borda do tanque, a uns 6 metros de distância, e tenho que jogar minha perna para cima, subir e voltar para a porta novamente. É terrível. Então, estava na altura da cintura. Leo, tenho medo de dizer, estava ajoelhado. Eu não deveria estar dizendo de qualquer maneira, Jimmy Cameron vai me ligar", brincou a artista.