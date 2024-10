Flávia Alessandra usa fantasia de vilã das seis no Halloween da Sephora

ANAHI MARTINHO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - Flávia Alessandra amanheceu neste sábado (12) entre os assuntos mais comentados da internet. A atriz usou a si mesma (ou quase isso) como referência para sua fantasia do baile de Halloween da Sephora, que aconteceu na última sexta (11) em São Paulo. Ela foi de Cristina, sua vilã em "Alma Gêmea", novela de 2005 que a Globo está reprisando no "Vale a Pena Ver de Novo".

Apesar do temporal que deixou pontos de alagamento e falta de luz na capital paulista, o baile ocorreu normalmente no hotel Unique, na zona Sul. As atrações musicais ficaram por conta de Ivete Sangalo, que homenageou o filme "Psicose", Liniker, de Cleópatra, Jão, de Audrey Hepburn, e Alcione, que roubou a cena vestida de Whoopy Goldberg em "Mudança de Hábito".

Outra produção que parou o baile foi a de Bia do Brás. A ex-BBB fez um cosplay de Macaco Louco, o vilão de "As Meninas Superpoderosas". Assim como Bia, Rodrigo Santana apostou em outra referência da infância: o desenho "Thundercats".

Paolla Oliveira também caprichou na fantasia de terror. A atriz criou um rosto falso que se descamava, no melhor estilo efeito gráfico de filmes de monstro.

O influenciador Vittor Fernando foi de Babadook, monstro do filme de terror homônimo de 2014, Pequena Lo fugiu um pouco do tema das bruxas de foi de Maria Antonieta. A influenciadora Thais Carla apostou em uma bruxa cheia de volumes e formas geométricas, com um chapéu cônico alto do qual pendia um véu preto.

A drag queen Halessia foi de Duende Verde, com direito a uma bolsa que era a cabeça decepada do Homem-aranha. Bianca Boca Rosa foi de Willy Wonka, Jade Picon de Cleópatra e Bruno Gissoni de Venom.

O baile rolou até a alta madrugada com a presença de artistas, influenciadores e executivos de marcas de cosméticos.