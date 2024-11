Com doença incurável, atriz de 'Friends' não consegue segurar celular

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atriz Christina Applegate, 52, que viveu Amy, a irmã de Rachel (Jennifer Aniston), em Friends, falou sobre como está vivendo com a Esclerose Múltipla.

A atriz disse que sofre com muita dor e chega a gritar. "Eu fico deitada na cama gritando, tipo, com dores agudas, muita dor, o aperto", contou em um episódio recente do MeSsy.

A artista contou que a doença afeta atitudes cotidianas, com segurar o celular ou abrir garrafas."Às vezes, não consigo nem pegar meu telefone, porque ele desliza pelas minhas mãos, tento pegar meu telefone ou o controle remoto para ligar a TV e às vezes não consigo nem segurá-los. Não consigo nem abrir garrafas agora".

Em 2021, Christina revelou o diagnóstico da doença. A Esclerose Múltipla não tem cura.