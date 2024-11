Morre Charles Dumont, que compôs para Edith Piaf e Barbra Streisand, aos 95

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor e compositor francês Charles Dumont, que escreveu músicas para Edith Piaf e Barbra Streisand, morreu aos 95 anos. Segundo a AFP, ele enfrentava uma longa doença.

Dumont compôs uma das mais icônicas músicas francesas "Non, Je ne Regrette Rien" em 1956, com letra de Michel Vaucaire. Edith Piaf recusou a gravar a música várias vezes até que, em 1960, aceitou. Depois disso, foram mais de 30 colaborações com a cantora, que morreu em 1963.

Treinado como trompetista, Dumont atribuía a Piaf seu sucesso. "Minha mãe me deu à luz, mas Edith Piaf me trouxe ao mundo", disse em uma entrevista à AFP em 2015. "Sem ela, eu nunca teria feito tudo o que fiz, nem como compositor nem como cantor".

Outra música de sucesso, também parceria com Vaucaire, foi "Le Mur", sobre o Muro de Berlim que acabara de ser construída. Originalmente pensada para Piaf, a dupla convidou Barbra Streisand após a descoberta que a atriz de "Nasce uma Estrela" planejava gravar um disco em francês. O álbum, "Je m'appelle Barbra", saiu em 1966.

A última aparição de Dumont em um palco foi em 2019, em Paris. "Quando você volta para um público que vem te ver como fazia há 20, 30 ou 40 anos e te dá a mesma recepção, então eles te devolvem seus 20 anos," disse.

