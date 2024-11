Leandro Hassum será Silvio Santos em novo filme sobre o apresentador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e humorista Leandro Hassum fará o papel de Silvio Santos em um novo filme biográfico sobre a trajetória do apresentador. As filmagens de "Silvio Santos Vem Aí" já começaram em São Paulo.

Com direção de Cris D'Amato e roteiro assinado por Paulo Cursino, o longa está previsto para lançar em agosto de 2025 nos cinemas. O elenco também é composto por Regiane Alves e Manu Gavassi, nos personagens de Ísis Abravanel, a viúva do cantor, e uma jovem publicitária que trabalha com o apresentador, respectivamente.

Morto em agosto desde ano aos 93, Silvio Santos é considerado um dos maiores comunicadores brasileiros de todos os tempos. "Silvio Santos Vem Aí" promete revelar os bastidores do programa que consolidou sua carreira.

