João Silva diz que Faustão está 'cada dia melhor' após dois transplantes

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESs) - João Silva, 20, falou sobre a recuperação do pai, Faustão, 74, após passar por dois transplantes.

O apresentador afirmou que o pai está se recuperando bem. "Ele está bem e melhorando. É sobre evolução. Cada dia ele está melhor. Digo que é sobre pensar quando a rampa está para cima e para baixo", disse ele à revista Quem.

Faustão não consegue fazer tudo o que fazia antes dos transplantes de coração e de rim, mas tem evoluído diariamente. "Perfeito ele não está, nem vivendo da forma que ele gostaria de estar vivendo, fazendo tudo o que gostaria, mas cada dia ele pode fazer um pouco mais. Essa é grande alegria do processo", declarou.

João contou que a saúde delicada do apresentador comprovou a importância do seu pai para o público. "Sempre soube que o meu pai era uma pessoa querida por levar alegria. Agora, depois de tudo o que ele passou, é emocionante ver como as pessoas realmente gostam dele", disse o jovem.

"Elas me encontram e falam que fazem oração por ele, que tem uma pessoa na família passando pela mesma coisa", disse João Silva.

A esposa de Faustão, Luciana Cardoso, também falou sobre o quadro do apresentador. "Ainda temos muito caminho pela frente. O problema ainda não foi superado. Estamos fazendo o trabalho que precisa ser feito. Mas a união familiar é o mais importante", disse ela em um evento.