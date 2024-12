'Me reconectar e curtir outras coisas', diz Sandy ao comemorar ano sabático

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Sandy foi uma das artistas mais requisitadas no tapete vermelho do Prêmio Multishow nesta terça-feira (3), no Rio.

Apesar de ter chegado bem no início do evento, a cantora conversou com os repórteres sobre o ano sabático. "Estou descansando, aproveitando mais a vida, sabe? Mas confesso que estou com saudades do palco", adianta.

A cantora disse que esse tempo na carreira foi algo inesperado e necessário. "Estava merecendo esse tempinho para me reconhecer, me reconectar e curtir outras coisas".

Outras coisas? "Minha vida. Família e amigos", disse secamente Sandy, que pulou a pergunta sobre namoro. "Tenho pensado gravar um disco primeiro e só depois vou pensar em fazer uma turnê."

