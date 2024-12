Variety inclui Fernanda Torres em lista de apostas para o Globo de Ouro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernanda Torres aparece em uma das listas de previsões divulgadas pela revista americana Variety, nesta quinta-feira (5), entre as atrizes que podem ganhar o Globo de Ouro. O prêmio revela seus indicados no dia 9 de dezembro.

A protagonista de "Ainda Estou Aqui" é listada ao lado das atrizes Angelina Jolie, pelo filme "Maria"; Nicole Kidman, a estrela de "Babygirl"; Tilda Swinton, de "The Room Next Door"; Kate Winslet, em "Lee"; e Marianne Jean-Baptiste, em "Hard Truths".

A lista da revista é de previsões finais de eleitores que votam nos melhores trabalhos em cinema e televisão.

Com 15 categorias de filmes -seis delas divididas entre drama e comédia/musical -o Globo de Ouro é um indicador para o Oscar. A premiação acontece em 5 de janeiro.

Porém, apesar de incluir a atriz brasileira da lista, a revista destaca o ressurgimento de Angelina Jolie com a interpretação de uma diva atormentada em "Maria"; afirma que Tilda Swinton está devastadora ao viver uma mulher com doença terminal em "The Room Next Door"; e diz que Nicole Kidman está emocionalmente exposta em "Babygirl".

Também acredita que há espaço para surpresas -e cita Pamela Anderson em "The La Showgirl".

Fernanda Torres participou de uma sabatina com os votantes do Globo de Ouro em sua maratona de 25 dias em Los Angeles, que incluiu frequentar exibições do filme e entrevistas a diversos veículos. A brasileira foi chamada de ícone global pela revista Vanity Fair.

O filme de Walter Salles foi citado na lista de vencedores da National Board of Review, a NBR, a associação de críticos mais tradicional dos Estados Unidos. A produção aparece na lista dos cinco melhores longas-metragens internacionais.

