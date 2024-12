Ludmilla reage sobre possível pausa na carreira após nascimento da filha

SALVADOR, BA (UOL/FOLHAPRESS) - Ludmilla, 29, sobre carreira após o nascimento da filha com Brunna Gonçalves, 33, em entrevista à Vogue.

A cantora falou sobre sua carreira após o nascimento da filha. "É claro que quero curtir esse momento único e me dedicar à maternidade, mas também amo o que faço e tenho uma equipe incrível que me ajuda a equilibrar tudo."

"Então, não penso em uma pausa total, mas vou ajustar minha agenda para estar presente em todas as fases dessa nova jornada", disse Ludmilla.

Ludmilla ainda comemorou o ano de 2024. "Esse ano foi uma correria maravilhosa, cheio de conquistas e momentos marcantes. E agora, com a chegada do nosso bebê, estou ainda mais realizada."

No início de dezembro, Ludmilla e Brunna Gonçalves anunciaram que esperam uma menina. A gestação é carinhosamente apelidada de Numa Baby e Baby Brumilla pelos fãs.

Leia Também: Neymar será pai pela quarta vez e terá segunda filha com Bruna Biancardi