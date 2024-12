Marco Nanini, parceiro de Ney Latorraca em 'Irma Vap', lamenta morte

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marco Nanini, 76, parceiro de Ney Latorraca em "O Mistério de Irma Vap", lamentou a morte do colega. A peça, maior sucesso do teatro brasileiro, ficou em cartaz por 11 anos.

"Querido Ney, hoje, no dia de sua partida, me pego mergulhado nas memórias de nossas muitas histórias. Ator de imenso talento, companheiro de cena generoso e divertido. Você, protagonista de uma carreira brilhante, deixa saudades mas também a sua marca", disse Marco Nanini no Instagram.

Leia Também: Morre ator Ney Latorraca, aos 80 anos