Idris Elba passeia na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com sua esposa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A orla do Rio de Janeiro está repleta de celebridades aproveitando os últimos dias de 2024. Nesta segunda-feira (30), o ator e diretor britânico Idris Elba foi visto passeando na Barra da Tijuca e bebendo em um quiosque à beira-mar.

Ele estava acompanhado da esposa, a modelo canadense Sabrina Dhowre Elba. Eles foram fotografados caminhando na orla e também sentados em uma mesa no quiosque. Em uma das imagens, é possível ver que Elba apreciava uma bebida com limões e gelo –talvez caipirinha ou, quem sabe, uma limonada.

O ator já disse anteriormente que aprecia o Brasil. Em uma coletiva de imprensa, tinha afirmado ter o desejo de conhecer o país após assistir ao filme "Cidade de Deus".

Elba é conhecido por atuar nas séries "Luther" e "The Wire". Também esteve em filmes como "Círculo de Fogo", "A Torre Negra", "Depois Daquela Montanha", "Velozes e Furiosos: Hobbs e Shaw", "O Esquadrão Suicida" e "Beasts of No Nation". Em 2018, foi eleito o homem mais sexy do mundo pela revista People.

Neste sábado (28), quem também deu as caras na orla carioca foi Cruz Beckham, filho de Victoria e David Beckham. Ele foi fotografado caminhando em Ipanema, na zona sul, acompanhado da namorada brasileira, Jackie Apostel, 28.

