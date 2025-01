Como foi o Globo de Ouro no ano em que Fernanda Montenegro concorreu?

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fernanda Torres se tornou, neste domingo (5), a primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama. Ela interpretou Eunice Paiva, esposa do ex-deputado Rubens Paiva, no longa "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles.

Emocionada, a atriz dedicou o prêmio à mãe, que esteve na premiação há 25 anos. Relembre como foi a passagem de Fernanda Montenegro pelo Globo de Ouro.

A PREMIAÇÃO DE 1999

Walter Salles também dirigiu Fernanda Montenegro no filme que a colocou na disputa. Por sua Dora em "Central do Brasil", ela concorria à estatueta da categoria de Melhor Atriz de Drama, assim como a filha.

Outras quatro atrizes consagradas, duas americanas e duas inglesas, eram as adversárias de "Fernandona". Susan Sarandon, pela atuação como a mãe divorciada Jackie em "Lado a Lado", Meryl Streep como a mãe com câncer Kate de "Um Amor Verdadeiro", Emily Watson como a violoncelista Jacqueline du Pré no filme biográfico "Hilary e Jackie", e Cate Blanchett por sua versão da rainha Elizabeth 1ª no filme "Elizabeth".

Fernanda Montenegro acabou perdendo o prêmio para Cate Blanchett. A brasileira, no entanto, é uma admiradora da atuação da inglesa. Ao "Entrevista com o Bial" (TV Globo) em 2020, ela afirmou que acreditava que a colega merecia também o Oscar de Melhor Atriz daquele ano, que foi para Gwyneth Paltrow por "Shakespeare Apaixonado". "Eu, por exemplo, teria dado o prêmio para Blanchett, porque naquele ano ela fez dois papéis extraordinários em Elizabeth. Não foi um filme, foram dois filmes, e ela fez de uma forma maravilhosa. Não é que o meu trabalho não seja respeitado. Não é isso. Mas eu teria votado na Blanchett."

"Central do Brasil" também havia sido indicado ao prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira. Ao contrário do que aconteceu em 2025, o filme com Fernanda Montenegro levou esta estatueta. "Ainda Estou Aqui" também disputava esta mesma categoria, mas perdeu para o francês "Emilia Pérez".

O filme brasileiro de 1999 sobre uma aposentada que escreve cartas para analfabetos na estação de trem e se vê responsável por um menino órfão venceu de outras quatro produções. Eram elas "Festa de Família", da Dinamarca, "Homens Armados", dos EUA, "De Poolse Bruid", dos Países Baixos, e "Tango", da Argentina.

Walter Salles e Vinícius de Oliveira subiram ao palco com a atriz após o anúncio do vencedor feito por Annette Benning. No entanto, foi Fernanda quem recebeu o prêmio e discursou.

"Meu inglês não é bom, mas minha alma é melhor. Vocês escolheram. Em nome de nosso produtor Arthur Cohn, um verdadeiro leão, Walter Salles, nosso maravilhoso diretor, Michael Barker, Tom Bernard e Marcy Bloom, da Sony Classics, muito obrigado por seu apoio a Central do Brasil. Estou muito, muito feliz que nosso filme foi tão bem recebido e tocou seus corações. Muito obrigada", disse Fernanda Montenegro no Globo de Ouro de 1999.

Na época da premiação, Central do Brasil era exibido em 23 salas de cinema nos Estados Unidos. O produtor suíço Arthur Cohn, que trabalhava pela divulgação do longa e tentava emplacar indicações através da divulgação de propagandas em revistas como Variety e The Hollywood Reporter.

Assim como a filha, Fernandona não tinha preparado um discurso para o caso de vencer na categoria de Melhor Atriz. "Se preparasse é que estaria achando que poderia vencer. Ok, se acontecer esse milagre, vou fazer um discurso breve; quanto mais rápido o agradecimento, mais chance de ele ser charmoso", confessou ao Estadão no seu quarto de hotel, na véspera do Globo de Ouro.

A veterana tinha 69 anos na época, mas era considerada uma novidade nos EUA. "Até em conversas com os jornalistas eles se espantam, querendo saber quem é essa surpresa do Brasil, essa E.T. de passagem por Hollywood", brincou ao jornal paulista. Ela foi bem recebida, segundo a reportagem, ganhando abraço do diretor Steven Spielberg, batendo papo com a concorrente Meryl Streep e recebendo um encorajador gesto de "V de vitória" do lendário ator Gregory Peck.

Leia Também: Mamãe tinha certeza que eu ia vencer, afirma Fernanda Torres sobre o Globo de Ouro

Leia Também: Fernanda Torres leva Globo de Ouro por atuação em Ainda Estou Aqui