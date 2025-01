Jude Law vai interpretar Vladimir Putin em novo filme de Olivier Assayas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator britânico Jude Law vai interpretar Vladimir Putin, o atual presidente da Rússia, no cinema. De acordo com o Deadline, o ator fará o premiê russo em "The Wizard of the Kremlin" -o mago do Kremlin, em português-, o novo filme do diretor francês Olivier Assayas.

Ao site, Law diz que fará um papel coadjuvante na produção, vivendo Putin ainda no começo de seu governo, no início dos anos 2000.

O projeto ainda está para ser gravado, com o ator dizendo que não começou a preparação para o papel. "No momento ele [o personagem] parece um Everest de se escalar, então eu estou na base da montanha pensando 'Cristo, o que eu disse?'. É o que eu geralmente sinto quando digo sim para um papel", afirmou Law.

Olivier Assayas ficou famoso por dirigir o filme "Irma Vep", de 1996, e a minissérie da HBO de 2022 inspirada na produção. O seu mais recente trabalho foi o longa-metragem "Tempo Suspenso", que estreou no Festival de Berlim do ano passado e fez parte da programação do último Festival do Rio.