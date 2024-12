"Beyoncé Bowl" e as performances mais memoráveis do Super Bowl de todos os tempos

Ainda nem é Super Bowl, mas Beyoncé fez parecer que era! No intervalo do jogo de futebol americano da NFL na noite do dia 25 de dezembro de 2024, a diva entregou beleza e performance ao lado de sua filha Blue Ivy, que fez parte do balé. Montada num cavalo branco, a cantora deslumbrou o público da sua cidade natal, Houston, com uma atuação de quase 13 minutos, interpretando apenas canções do seu álbum de 2024, 'Cowboy Carter'. Este foi o primeiro jogo da NFL transmitido ao vivo pela Netflix e primeira vez que Beyoncé performou o álbum ao vivo. Após o sucesso do espetáculo de Natal, a Netflix anunciou que vai lançar o show como um especial independente esta semana. Para aumentar a animação de todo mundo, Queen Bey também publicou uma mensagem enigmática, levando os fãs a especular que um novo álbum pode estar a caminho ou que ela finalmente lançará a turnê do último disco.

