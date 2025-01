Filmes imperdíveis sobre mulheres reais (e icônicas) em tempos de crise - Mulheres enfrentam uma infinidade de desafios, desde lutas pessoais até questões sistêmicas. Mesmo figuras famosas não conseguem escapar de momentos de crise. E por trás da fama e do poder, ficamos imaginando como essas figuras icônicas navegaram em suas próprias lutas pessoais. É aí que entra o cinema, dando-nos uma espiada em seus momentos mais desafiadores. Como Eunice Paiva conseguiu controlar a dor de ter um marido desaparecido e ainda manter a família unida? Quais foram os pensamentos mais íntimos de Lady Di durante seu traumático divórcio público? Como Marilyn Monroe lidou com o fato de ser vista como nada mais do que um rostinho bonito? Que sacrifícios Whitney Houston fez para alcançar seu estrelato? De estrelas de Hollywood a escritoras, de rainhas a mulheres de classe média, clique para se inspirar em histórias de mulheres icônicas que superaram adversidades e fizeram história.

