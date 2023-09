Auxílio moradia: Conquista para vítimas de violência doméstica

Nesta edição o Viva Maria celebra uma vitória importante para as mulheres do Brasil na luta contra a violência doméstica.

Na última quinta-feira, 14 de setembro, o presidente Lula sancionou o auxílio-moradia no valor de 600 reais, que pode ser prorrogado pelo juiz, para as mulheres vítimas de violência. Os recursos virão do Sistema Único de Assistência Social.

Mara Régia conversou com Rosa Melo, uma guerreira que sobreviveu a duas tentativas de feminicídio e lamenta não ter tido acesso a essa importante política pública durante os 18 anos em que enfrentou um relacionamento abusivo.