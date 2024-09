Banco do Brasil permite uso do limite do cartão de crédito para pagamento

O Banco do Brasil lançou uma nova funcionalidade que permite aos clientes realizar pagamentos via Pix utilizando o limite do cartão de crédito. Batizado de Pix Ourocard, o serviço está disponível para correntistas pessoas físicas que possuam qualquer tipo de cartão do banco.

Com essa novidade, o cliente pode "financiar" um Pix, ou seja, o valor transferido será debitado do limite do cartão de crédito e incluído na fatura mensal, com pagamento na data de vencimento usual. Ao realizar um Pix pelo aplicativo do Banco do Brasil, basta o cliente selecionar a opção de pagamento via cartão de crédito.

As taxas de juros para essa modalidade começam em 2,98% ao mês. O Banco do Brasil anunciou que, em breve, essa funcionalidade também será oferecida para clientes pessoas jurídicas.

O financiamento via Pix é regulamentado pelo Banco Central, que permite aos bancos cobrarem juros sobre a concessão de crédito por meio dessa ferramenta. No entanto, é proibida a cobrança de tarifas sobre transferências feitas entre pessoas físicas.

Segundo Keka Ferrari, gerente executiva de Meios de Pagamento do Banco do Brasil, a integração do Pix com o cartão de crédito oferece novas possibilidades de planejamento financeiro e praticidade: "O cartão de crédito é sinônimo de conveniência e planejamento. Com o Pix no cartão, unimos essas vantagens à rapidez e simplicidade do Pix, proporcionando uma nova forma de usar o limite de crédito com controle."

Ferrari também destacou que o Pix já transformou a maneira como os brasileiros realizam pagamentos, e agora, com essa nova opção, os clientes poderão usufruir da agilidade do Pix, combinada com a flexibilidade dos prazos estendidos oferecidos pelo cartão de crédito.



