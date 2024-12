Nova versão de aplicativo do Rappi permitirá recomendações de influencers e amigos

(FOLHAPRESS) - O Rappi, aplicativo colombiano presente em nove país de América Latina, vai mudar a estrutura do app e passará a oferecer recomendações de influencers, especialistas e dos próprios amigos.

As modificações têm como objetivo tornar a experiência de uso do aplicativo mais "sociável", oferecer melhores ofertas e fortalecer o modo turbo -entrega os produtos em menos de dez minutos.

No Brasil, o Rappi é mais conhecido pelas compras de supermercado por meio do delivery, mas também oferece compras em restaurantes, viagens e outros serviços.

"Com o tempo, entendemos que o Rappi não é apenas sobre conveniência –é sobre conexão," diz Felipe Villamarin, cofundador do Rappi na Colômbia. Segundo ele, os novos recursos são uma necessidade natural para os usuários de hoje.

As mudanças no aplicativo devem estar disponíveis antes do Natal, mas começarão de forma gradual até atingir os países da América Latina onde está presente. Além deste projeto inicial, novas mudanças devem acontecer na plataforma no próximo ano.

MAIS SOCIAL

Para tornar o uso do aplicativo mais social, o Rappi promoverá a construção de uma espécie de guia culinário a partir do ciclo social dos consumidores. O usuário poderá seguir influenciadores, chefs de cozinha, especialistas em estilo de vida e celebridades.

Esses criadores terão páginas exclusivas de conteúdo para compartilhar recomendações de pratos e restaurantes. O Rappi explica que nenhum dos influencers será pago para utilizar o recurso, a ideia é que eles passem as recomendações que já fazem em outras redes sociais para o novo aplicativo.

Os usuários que quiserem também poderão seguir até dez amigos para descobrir seus pratos preferidos, últimos pedidos e recomendações pessoais. A implementação dos novos recursos pretende fazer com que as avaliações se tornem mais confiáveis.

Além de melhorias com relação ao aspecto social, o novo sistema também busca tornar as interações entre usuário e aplicativo mais inteligentes. O uso da IA (Inteligência Artificial), por exemplo, foi implementada para oferecer recomendações cada vez mais personalizadas.

Uma nova área no aplicativo também permitirá que os consumidores consigam mais descontos. Em uma aba exclusiva, será possível encontrar promoções baseadas em cada um dos perfis, promoções por volume e ofertas diárias de até 90% de desconto para produtos entregues pelo turbo.

