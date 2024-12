Aposentadorias do INSS com reajuste serão pagas entre 27 de janeiro e 3 de fevereiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começam a receber seus benefícios com reajuste do ano que vem a partir do dia 27 de janeiro. Para quem ganha aposentadoria, pensão ou auxílio de até um salário mínimo -é o caso de 60% do total de beneficiários- os novos valores são pagos primeiro, com aumento acima da inflação, conforme a política de valorização do governo federal.

O valor do salário mínimo subirá dos atuais R$ 1.412 para R$ 1.518 em 2025. Um aumento de R$ 106, o equivalente a 7,5%.

Já os beneficiários com renda mensal acima do piso recebem o primeiro benefício com reajuste a partir de 3 de fevereiro. O índice de aumento, porém, ainda não foi definido, segundo o instituto previdenciário. O percentual depende do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que será divulgado no início de 2025.

A data do depósito depende de qual é o final do número do benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Para quem ganha o salário mínimo, o calendário começa com benefício com final 1. Estima-se que, com a aprovação do novo arcabouço fiscal, que limita o ganho real do piso nacional, o salário mínimo deve chegar a R$ 1.518 em 2025.

Para os segurados que recebem acima do mínimo, o calendário inicia com os cartões de final 1 e 6. No dia seguinte, são pagos os finais 2 e 7, e assim por diante.

O segurado também pode conferir o pagamento do INSS em 2025 no aplicativo ou site Meu INSS, por meio do extrato de pagamento. No site oficial do INSS, neste link, também está publicado o calendário.



CONFIRA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS DO INSS EM 2025

PRIMEIRO SEMESTRE

Para quem recebe um salário mínimo

Final do benefício - Jan/25 - Fev/25 - Mar/25 - Abr/25 - Mai/25 - Jun/25

1 - 27/jan - 24/fev - 25/mar - 24/abr - 26/mai - 24/jun

2 - 28/jan - 25/fev - 26/mar - 25/abr - 27/mai - 25/jun

3 - 29/jan - 26/fev - 27/mar - 28/abr - 28/mai - 26/jun

4 - 30/jan - 27/fev - 28/mar - 29/abr - 29/mai - 27/jun

5 - 31/jan - 28/fev - 31/mar - 30/abr - 30/mai - 30/jun

6 - 03/fev - 06/mar - 01/abr - 02/mai - 02/jun - 01/jul

7 - 04/fev - 07/mar - 02/abr - 05/mai - 03/jun - 02/jul

8 - 05/fev - 10/mar - 03/abr - 06/mai - 04/jun - 03/jul

9 - 06/fev - 11/mar - 04/abr - 07/mai - 05/jun - 04/jul

0 - 07/fev - 12/mar - 07/abr - 08/mai - 06/jun - 07/jul

Para quem recebe acima do salário mínimo

Final do benefício - Jan/24 - Fev/24 - Mar/24 - Abr/24 - Mai/24 - Jun/24

1 e 6 - 03/fev - 06/mar - 01/abr - 02/mai - 02/jun - 01/jul

2 e 7 - 04/fev - 07/mar - 02/abr - 05/mai - 03/jun - 02/jul

3 e 8 - 05/fev - 10/mar - 03/abr - 06/mai - 04/jun - 03/jul

4 e 9 - 06/fev - 11/mar - 04/abr - 07/mai - 05/jun - 04/jul

5 e 0 - 07/fev - 12/mar - 07/abr - 08/mai - 06/jun - 07/jul

SEGUNDO SEMESTRE

Para quem recebe o salário mínimo

Final do benefício - Jul/24 - Ago/24 - Set/24 - Out/24 - Nov/24 - Dez/24

1 - 25/jul - 25/ago - 24/set - 27/out - 24/nov - 22/dez

2 - 28/jul - 26/ago - 25/set - 28/out - 25/nov - 23/dez

3 - 29/jul - 27/ago - 26/set - 29/out - 26/nov - 26/dez

4 - 30/jul - 28/ago - 29/set - 30/out - 27/nov - 29/dez

5 - 31/jul - 29/ago - 30/set - 31/out - 28/nov - 30/dez

6 - 01/ago - 01/set - 01/out - 03/nov - 01/dez - 02/jan

7 - 04/ago - 02/set - 02/out - 04/nov - 02/dez - 05/jan

8 - 05/ago - 03/set - 03/out - 05/nov - 03/dez - 06/jan

9 - 06/ago - 04/set - 06/out - 06/nov - 04/dez - 07/jan

0 - 07/ago - 05/set - 07/out - 07/nov - 05/dez - 08/jan

Para quem recebe acima do salário mínimo

Final do benefício - Jul/24 - Ago/24 - Set/24 - Out/24 - Nov/24 - Dez/24

1 e 6 - 01/ago - 01/set - 01/out - 03/nov - 01/dez - 02/jan

2 e 7 - 04/ago - 02/set - 02/out - 04/nov - 02/dez - 05/jan

3 e 8 - 05/ago - 03/set - 03/out - 05/nov - 03/dez - 06/jan

4 e 9 - 06/ago - 04/set - 06/out - 06/nov - 04/dez - 07/jan

5 e 0 - 07/ago - 05/set - 07/out - 07/nov - 05/dez - 08/jan

O novo calendário é válido para cerca de 40 milhões de beneficiários do instituto que já recebem aposentadoria, pensão, auxílio ou BPC (Benefício de Prestação Continuada). Quem se aposentar ao longo de 2025 também irá receber conforme as datas previstas no calendário anual.

O segurado consegue conferir, entre cinco e sete dias antes de começar o pagamento do mês de competência, se os valores estão provisionados na conta, pelo aplicativo ou site Meu INSS, em "Extrato de pagamento".

Há ainda a possibilidade de acessar o documento pelo telefone, ligando para a Central 135, de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h. Neste caso, o beneficiário precisa informar o número de CPF e confirmar dados cadastrais.

É importante checar com frequência no extrato se o valor está sendo depositado corretamente, sem descontos indevidos.

Os pagamentos podem ser movimentados conforme o tipo de conta escolhida pelos beneficiários. Em caso de conta aberta apenas para receber a aposentadoria, pensão, auxílio ou BPC, o saque é feito no caixa eletrônico, mesmo em feriados.