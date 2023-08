Humorista se desculpa com jogador do Corinthians após piada com pai morto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após perder um gol sem goleiro no jogo entre Corinthians e Estudiantes na noite de terça (22), o jogador Gustavo Mosquito foi alvo de uma piada do comediante e comentarista pelo SBT Sports Eros Prado. Após ficar sabendo que o atleta havia perdido o pai em 2021 pela Covid-19, o humorista disse ao vivo que ele havia "chutado a bola para o pai".

No final da partida, ao tomar conhecimento da repercussão do comentário, Mosquito afirmou que não gostou da tentativa de brincadeira. "Eu errei, não podia ter errado [o chute], me cobro muito, nada justifica meu erro. Mas dizer que chutei a bola para o meu pai, brincar com a perda do meu pai, que eu sinto até hoje, isso eu não aceito."

Por meio de sua assessoria e posteriormente pelas redes sociais, Prado pediu perdão. "Quero me desculpar com o jogador Mosquito, fui muito infeliz na minha piada. Estou muito chateado e envergonhado com meu comentário. Não foi o que minha família me ensinou a ser", disse ele, que afirma também não ter mais o pai presente.

"Sei que todos nós temos o risco de ter deslizes, mas eu nem acredito em ter feito uma piada dessa. Sei a dor que é e sofro até hoje essa perda, então entendo como ele se sentiu com o comentário", emendou.

Segundo Eros Prado, ele e Mosquito se falaram pelo telefone e tudo teria sido resolvido.