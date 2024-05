Globo, SBT, Record e YouTube fazem propostas por jogos do Brasileirão em 2025

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O jogo começou. Globo, SBT, Record e o YouTube oficializaram nos últimos dias propostas formais para a Liga Forte União e oficializaram seu interesse em transmitir partidas do grupo no Campeonato Brasileiro a partir de 2025. O acordo, se fechado, irá até 2029.

As quatro empresas oficializaram seu interesse no chamado pacote aberto, que está sendo vendido pela LFU. Nele, o comprador tem direito a 38 jogos por ano, o que contabiliza 190 jogos por todo o tempo de acordo.

Ou seja, o pacote contempla um jogo por rodada no Brasileirão. Quem recebeu o projeto viu que o pacote tem como mote ser a transmissão que vai abrir a rodada da semana no Campeonato Brasileiro.

A Liga Forte União deseja transmissões nas quartas, às 19h30, e aos sábados, às 16h. Com exceção da Globo, as propostas dos outros três players concordam com este horário e com a ideia.

Nos bastidores, as negociações são definidas como "avançadas e quentes". A expectativa é que, nos próximos dias, já se tenha avanços em quem vai transmitir essas partidas.

A Liga Forte União, além do pacote de plataformas abertas, tem outros dois pacotes para plataformas pagas. Além de empresas que já atuam no mercado nacional, a Folha de S.Paulo apurou que há outros dois gigantes internacionais com interesse em entrar no mercado de mídia esportiva com o Brasileirão.

Os donos de todos os direitos vão se revezar nas escolhas de jogos importantes do Brasileirão. Além disso, a LFU promete gerar todas as imagens e fazer pré e pós-jogos de suas transmissões, o que barateia o custo de produção.

A Liga Forte União reúne Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO Botafogo, Fortaleza, América-MG, Cuiabá, Criciúma e Juventude, na Série A; além de Goiás, Sport, Ceará, Avaí, Chapecoense, Coritiba, CRB, Vila Nova, Londrina, Tombense, Figueirense, CSA e Operário-PR em divisões inferiores.

A Libra, que conta com Flamengo, São Paulo e Palmeiras, já assinou contrato exclusivo com a Globo para todas as mídias do Campeonato Brasileiro.

O único time que ainda não tem lado na briga pelos direitos de TV do Campeonato Brasileiro a partir de 2025 é o Corinthians, que ainda escolhe em que lado ficará.