Longe do ideal, gramado do Maracanã suporta jogo do Flu antes de fechamento

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Pivô de uma grande polêmica desde a semana passada, o gramado do Maracanã suportou o jogo entre Fluminense e Olimpia nesta quinta-feira (24), pela Libertadores, apesar de estar longe do ideal. A vitória do clube tricolor por 2 a 0 sobre os paraguaios foi a penúltima partida antes do fechamento do estádio por tempo indeterminado.

O consórcio que administra o Maracanã fez um tratamento intensivo no gramado desde o término do jogo do último domingo (20), quando o Vasco venceu o Atlético-MG por 1 a 0 sob forte chuva e o campo ficou em condições muito ruins.

Um trabalho de precaução também foi implementado horas antes da partida entre Fluminense e Olimpia, com algumas áreas sendo isoladas para que não fossem pisadas.

As pequenas áreas dos dois gols ficaram em isolamento, além de partes das laterais do setor Oeste.

Foram colocadas também balizas móveis no aquecimento para que as pequenas áreas fossem preservadas.

Ao longo da partida, o gramado foi se deteriorando, mas mesmo assim conseguiu suportar, apesar da chuva fina que caiu durante boa parte do jogo.

De modo geral, os jogadores do Fluminense avaliaram o campo do Maracanã ontem como satisfatório.

A última partida antes do fechamento do Maracanã será neste sábado (26), entre Flamengo e Internacional, pelo Campeonato Brasileiro.

A justificativa para o fechamento por, pelo menos, 20 dias, é justamente a de se fazer reparos no gramado.

Com isso, o Fluminense já alterou sua partida contra o Fortaleza, no dia 3 de setembro, para o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), enquanto que o Flamengo transferiu o duelo com o Athletico-PR, no dia 13 de setembro, para o Kléber Andrade, em Cariacica (ES).

'NÃO ESTAVA TÃO RUIM'

Diogo Barbosa avaliou que não mudou tanto: "Não estava tão ruim, não, para falar a verdade. Do último jogo contra o América-MG (no dia 19) para cá, não mudou tanto. De verdade. Eu esperava estar pior. Que bom que deu uma amenizada e deu para jogarmos nosso futebol".

Fábio aponta problema com a falta de sol: "Foi favorável dentro de tudo que vimos e se comentou depois do jogo de domingo, o castigo que ocasionou depois daquela partida, mas são coisas que já estamos acostumados. Infelizmente, são muito jogos e a qualidade dessa grama é totalmente diferente da anterior. E nessas arenas novas, que foram feitas para a Copa, pega muito pouco sol, e o sol é fundamental. Mesmo que se use luz artificial, a grama não reage do mesmo jeito. O sol gera uma qualidade melhor de crescimento. Então temos que nos adaptar. O importante é procurar agora um estádio para estar com nosso torcedor na sequência".

Felipe Melo lamenta pausa do Maracanã: "Eu acho triste ficar sem jogar em sua casa por 20 dias. Já vimos que o Maracanã faz a diferença, nosso torcedor faz a diferença, mas não cabe a mim falar do gramado, do que aconteceu. A gente fica realmente triste por ter que sair do Maracanã, mas é vida que segue".