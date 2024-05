Agente de Vitor Roque critica Xavi por falta de oportunidade no Barcelona

O empresário de Vitor Roque, André Cury, não escondeu sua frustração com a falta de oportunidades que o jovem atacante vem recebendo no Barcelona. Em entrevista à Rádio RAC 1, Cury criticou o técnico Xavi Hernández por não dar mais minutos ao jogador e por nem mesmo se comunicar com ele.

"Não, nunca falou com o jogador. Eu tampouco entendo essa situação", disse Cury. "É uma situação que não é boa para nenhuma das partes. Creio que já houve várias partidas nas quais poderia dar esses minutos para que nós, hoje, não estaríamos falando desse tema", comentou o empresário brasileiro.

Aos 19 anos, Vitor Roque não saiu do banco de reservas nas últimas quatro partidas do Barcelona, ​​nas derrotas para PSG, Real Madrid e Girona, e na vitória contra o Valencia. Seu último jogo como titular foi no triunfo por 1 a 0 contra o Cádiz, quando foi substituído aos 17 minutos do segundo tempo.

Cury compara a situação de Roque com a de outros jovens do elenco que receberam mais chances, como Fermín, Cubarsí e Lamine (Yamal). "Creio que pode dar muito mais minutos a ele. Xavi deu minutos a Fermín, a Cubarsí e a Lamine (Yamal) e não deu para Vitor. Eu não sei explicar, porque ele é o treinador. Tampouco estamos em uma grande temporada. Levamos (o Barcelona) quase 30 gols em janeiro, oito do Girona (nos dois turnos), nove gols do Real Madrid, seis gols em uma eliminatória de Champions, eu acho que isso também não ajuda", afirmou Cury.

Empréstimo descartado, venda é a única opção.

Apesar da falta de oportunidades nas últimas rodadas, o empréstimo de Vitor Roque foi descartado por Cury. O jovem atacante só sairá do Barcelona se for vendido. "Empréstimo não. Ou o jogador fica, e foi contratado para isso, para que o clube dê minutos, e ele possa demonstrar (seu futebol), ou se o clube decide que o jogador não pode ficar, sai vendido", garantiu o empresário.

Vitor Roque chegou ao Barça em janeiro, contratado por 40 milhões de euros, mas o valor pode chegar a 74 milhões de euros no total. Desde então, ele esteve apenas em 13 dos 25 jogos disputados pelo time catalão. Roque marcou dois gols e foi titular apenas duas vezes no período. São 310 minutos em campo: média de somente 23 por cada vez que esteve em campo.

