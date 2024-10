Aryna Sabalenka destrona Iga Swiatek da liderança do ranking feminino

Apesar de nenhuma das jogadoras ter competido na semana passada, Aryna Sabalenka reassumiu a liderança do ranking WTA, posição que já havia ocupado por sete semanas desde 11 de setembro de 2023. Aos 26 anos, a tenista, bicampeã do Aberto da Austrália e vencedora do último US Open, retomou o topo, ultrapassando Iga Swiatek por apenas 41 pontos, devido aos ajustes no calendário.

Swiatek, que havia assumido a liderança em 6 de novembro do ano passado, quando superou Sabalenka, agora cede novamente o posto para a bielorrussa.

No ranking masculino, os primeiros colocados mantiveram suas posições. O italiano Jannik Sinner segue firme na liderança, seguido pelo espanhol Carlos Alcaraz em segundo e o alemão Alexander Zverev em terceiro.

Entre os portugueses, Nuno Borges caiu para o 33º lugar, após um período de um mês e meio afastado por lesão. Ele volta às quadras enfrentando o russo Andrey Rublev, atual sétimo do mundo, na primeira rodada do torneio de Basileia. Jaime Faria, por sua vez, alcançou sua melhor posição na carreira, figurando em 144º. Henrique Rocha sofreu uma queda de oito lugares, ocupando agora o 170º lugar.

No ranking de duplas, Francisco Cabral, único português no top 100, caiu uma posição e está em 83º.

