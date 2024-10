Corinthians corre risco de ficar fora da próxima Copa do Brasil

GAROPABA, SC (UOL/FOLHAPRESS) - Eliminado nas semifinais da Copa do Brasil pelo Flamengo, o Corinthians corre risco de ficar fora da competição em 2025.

O Corinthians ainda tem dois caminhos para garantir vaga na próxima edição do torneio de mata-mata: ficar entre os seis primeiros colocados do Brasileiro ou vencer a Copa Sul-Americana.

A primeira opção é praticamente inviável, uma vez que o time alvinegro, atualmente, briga para não ser rebaixado. A distância atual para o sexto colocado, que é o Internacional, é de 17 pontos.

Desta forma, o título da Sula surge como opção concreta para o Corinthians marcar presença na próxima Copa do Brasil. Se vencer, o Timão ganha automaticamente uma vaga na Libertadores 2025, sendo que os times que disputam a Liberta entram direto na terceira fase da Copa do Brasil.

O time alvinegro disputa as semifinais da Sul-Americana, contra o Racing, da Argentina, a partir de quinta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), em jogo que acontece na Neo Química Arena. O duelo de volta está marcado para o dia 31, na Argentina.

COMO FUNCIONAM AS VAGAS

O drama do Corinthians passa por uma mudança feita pela CBF no fim de 2022 em relação aos critérios de classificação para a Copa do Brasil. A entidade excluiu como parâmetro o Ranking Nacional de Clubes (RNC) e o substituiu pelos torneios estaduais.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) tem direito a seis vagas. Cinco delas saem do Campeonato Paulista e são dadas aos quatro semifinalistas e ao time eliminado nas quartas de final com melhor campanha. Na edição deste ano, o Timão deu adeus ainda na primeira fase.

A sexta vaga vai ficar com o Votuporanguense, vice-campeão da Copa Paulista deste ano. O campeão Monte Azul teve o direito de escolher entre disputar a Série D ou a Copa do Brasil, mas preferiu optar pela quarta divisão do futebol nacional. Com isso, o CAV ganhou a vaga para o torneio de mata-mata.