Polícia pede prisão preventiva de CACs que mataram suspeito de roubo na zona oeste de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo pediu nesta terça (10) a conversão para prisão preventiva (sem prazo) para os cinco homens envolvidos na morte de um suspeito de roubo na região do Butantã, zona oeste da capital paulista.

Eles foram presos em flagrante na segunda (9) pela GCM (Guarda Civil Metropolitana) após testemunhas avisarem sobre um tiroteio com um homem baleado na região do Rio Pequeno, também na zona oeste. Segundo essas pessoas, após ser atingido, ele foi colocado na caçamba de uma picape, que deixou o local.

Quando os agentes pararam um veículo que batia com a descrição, acharam o corpo de um homem na caçamba.

O caso está sendo investigado pelo 14º Distrito Policial, em Pinheiros, e foi registrado como homicídio, roubo de veículo, fraude processual e tentativa de homicídio.

O tiroteio ocorreu após o carro de um dos passageiros da picape ter sido roubado na região do Jaguaré. Ele, que tem registro como CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador), comprou o veículo de um amigo, e foi informado pelo antigo dono sobre possibilidade de rastreio.

O homem então saiu com mais quatro pessoas à procura do carro roubado. Quando o grupo localizou o veículo no Rio Pequeno, viram que estava sendo usado por duas pessoas para roubar uma van de entregas.

Um dos cinco homens desceu então da picape empunhando uma arma. Outro passageiro do carro também desceu armado.

Vídeo gravado por uma câmera de segurança mostra quando um dos suspeitos de participar do roubo foi rendido e estava com os braços levantados. Na sequência, ele foi atingida por um tiro e cambaleiou para fora do quadro da câmera. O segundo participante do assalto estava dirigindo o veículo roubado e conseguiu fugir.

Um dos homens da picape então arrastou o homem atingido pelos tiros e o colocou dentro da caçamba. A picape partiu na sequência.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que os cinco homens foram presos em flagrante na Rua Iracema Senna Cerqueira dos Santos, na zona oeste. A autoridade afirma que "guardas municipais abordaram o grupo em uma caminhonete e constataram que havia o corpo de um homem não identificado na caçamba", e que "um dos indiciados disse que teve o carro roubado por uma dupla armada minutos antes." Também afirmou que "as diligências prosseguem visando o total esclarecimento dos fatos".