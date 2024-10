Rayssa Leal conquista o tetracampeonato do skate street no STU Rio

A chuva não foi páreo para Rayssa Leal. A skatista brasileira dominou a final do street feminino no STU Pro Tour Rio e conquistou seu quarto título consecutivo na competição. Com uma nota de 82,80, a bicampeã olímpica superou suas adversárias e confirmou seu favoritismo.

As australianas Chloe Covell e Daniela Terol completaram o pódio, com 79,13 e 75,39 pontos, respectivamente. As brasileiras Pâmela Rosa e Isabelly Ávila ficaram em quarto e sexto lugares.

No park feminino, a britânica Sky Brown levou a melhor, seguida pela australiana Arisa Trew e pela brasileira Raicca Ventura.

No street masculino, o argentino Matías Dell Olio conquistou o bicampeonato.

