Nadal justifica torneio na Arábia Saudita: "Ajuda o país a avançar"

Rafael Nadal, em entrevista ao jornal espanhol As nesta segunda-feira, abordou sua decisão de participar do Six Kings Slam, torneio realizado em Riad, na Arábia Saudita, que reuniu alguns dos maiores tenistas do mundo.

Questionado sobre a polêmica em torno da participação em eventos no país, Nadal foi direto: "Sim, recebo para estar aqui, mas não devemos perder a perspectiva. Ao vir, você está ajudando o país. Quem critica drasticamente a Arábia Saudita, o que espera? Que a situação continue a mesma?", disse ele.

O tenista reconheceu o termo "sportswashing" (uso do esporte para melhorar a imagem de um país), mas defendeu que a presença de atletas e turistas pode contribuir para mudanças positivas. "É claro que há uma parte disso, mas o outro lado é que, graças a esses eventos, as pessoas que vivem aqui têm a oportunidade de conhecer outras culturas e um mundo diferente. Isso pode ajudar o país a evoluir."

Nadal ainda ponderou sobre os efeitos a longo prazo: "Se daqui a dez anos tudo continuar igual, admito que fui mal informado. Mas eventos como as NextGen Finals e as WTA Finals, que também acontecerão aqui, são sinais de abertura." Ele concluiu mencionando a carga tributária sobre seus ganhos: "Quando voltar à Espanha, pagarei 60% de impostos."

