Alex volta a jogar pelo Santos em momento de crise e pressão

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após terminar 2022 em alta, Alex volta a ter sequência na defesa do Santos com o técnico Diego Aguirre. O cenário, porém, é o mesmo desde sua última oportunidade: de crise e pressão.

Após superar lesões e ser emprestado ao Famalicão (Portugal), Alex volta a aparecer na zaga e, de novo, em um momento de crise do Santos. Nos últimos anos três anos, na gestão Rueda, o zagueiro de 25 anos foi opção em momento de baixa do clube.

Com Ariel Holan, em 2021, Alex viu o Santos se complicar no Campeonato Paulista e brigar contra a zona de rebaixamento. Após o pedido de demissão de Holan, com apenas 12 jogos, o jovem zagueiro perdeu espaço. Foram cinco partidas no início da temporada.

Em 2022, após sua passagem no Famalicão, Alex voltou a ser titular com Orlando Ribeiro, quando o Santos esteve novamente na briga pelo rebaixamento, desta vez, no Campeonato Brasileiro. Foram três jogos e um gol quando o defensor teve um edema muscular na coxa, em novembro, e desfalcou a equipe.

Com Aguirre, Alex atuou em quatro como titular. Dono da posição ao lado de João Basso, o defensor revê o Santos estacionado na zona de rebaixamento. O Peixe está em 17º, com 21 pontos.

Apesar do sacrifício para melhorar o momento da defesa, Alex se destaca pelos desarmes e passes. São 67% de duelos vencidos no chão e 91% de aproveitamento em passes certos. As informações são do Sofascore.