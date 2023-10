"Eu apenas sorri e Simeone me empurro. Isso diz muito sobre ele"

Na véspera do jogo entre Atlético de Madrid e Feyenoord pela Liga dos Campeões, o técnico dos holandeses, Arne Slot, relembrou a polêmica com Diego Simeone em um amistoso em 2021.

"Lembro-me bem disso. No final do jogo, fui até Simeone para dizer o quanto ele é apaixonado pelo futebol, mesmo em um amistoso. Ele interpretou tudo errado. Eu apenas sorri e ele me empurrou", disse Slot em entrevista coletiva.

"Isso diz muito sobre ele. Ele se irrita e facilmente fica frustrado, assim do nada, como se viu. É assim que ele é. Não acho que tenha algo contra mim propriamente", acrescentou sobre o momento que levou os jogadores das duas equipes a intervir para acalmar os ânimos.

Slot também fez questão de ressaltar o respeito que tem pelo Atlético de Madrid. "Tenho respeito pela forma como o Atlético jogou durante anos e por tudo o que conquistou", completou.

O duelo entre espanhóis e holandeses está marcado para as 21h45 (horário de Brasília) desta quarta-feira, no Wanda Metropolitano, em Madrid.

