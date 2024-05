"Milagre": homem resgatado 5 dias após queda de edifício na África do Sul

Um homem foi, este sábado (11), retirado com vida dos escombros, cinco dias depois do desabamento de um edifício em construção em George, na província do Cabo Ocidental, na África do Sul.

O chefe do Governo provincial, Alan Winde, descreveu o caso como um "milagre".

"O nosso sobrevivente foi extraído com sucesso dos escombros após mais de 116 horas. Isto não é nada menos do que um milagre - obrigado a todas as equipas de busca e salvamento", escreveu na rede X, antigo Twitter, onde também divulgou um vídeo do resgate.

Já o chefe das operações de salvamento, Colin Deiner, explicou à imprensa como tudo aconteceu. "Quando descemos perto da laje [de betão] que tínhamos desobstruído (...), ouvimos alguém lá dentro e paramos todas as operações pesadas", disse.

Os socorristas falaram com o sobrevivente, que respondeu.

"Ele disse-nos que algo pesado estava a pressionar as suas pernas e isso preocupou-nos, depois de tanto tempo" debaixo dos escombros, explicou Deiner.

O homem foi finalmente retirado, após várias horas de esforço, e foi levado para o hospital.

Pelo menos 13 pessoas morreram quando um edifício em construção na vila piscatória de George, na província do Cabo Ocidental, na costa sul-africana, se desmoronou na tarde de segunda-feira.

Na época da tragédia, estavam 81 pessoas no local. Desde então, as equipes de salvamento têm trabalhado 24 horas por dia para tentar encontrar sobreviventes.

Até o momento, 29 pessoas, algumas delas gravemente feridas, foram resgatadas com vida dos escombros e 39 continuam desaparecidas.

A causa do desabamento permanece desconhecida. O projeto, que previa a construção de 42 apartamentos, deveria ter sido concluído em 2010.

O Governo sul-africano anunciou que pondera agir legalmente contra o empreiteiro do prédio de cinco andares.

As buscas continuam.

