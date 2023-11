Hulk é expulso e perde as estribeiras: "Mais um mês e vou-me embora"

O Atlético Mineiro desperdiçou, ao final da noite de sábado(4), uma oportunidade de ouro para se aproximar da liderança do principal escalão do futebol brasileiro, ao não conseguir ir além de um empate a um gol, ao visitar o América Mineiro.

Uma partida 'recheada' de polêmica, na qual Hulk, antigo jogador do FC Porto, recebeu ordem de expulsão, já no tempo de compensação, depois de ter visto dois cartões amarelos e o respectivo vermelho, por protestos.

Após o apito final, no Parque do Sabiá, o jogador não escondeu a frustração para com a exibição assinada pela equipa de arbitragem e deu a entender que está de saída: "É uma falta de respeito. Estou cansado do Brasil, cansado. Mais um mês e vou-me embora".

"Que falta é que eu fiz ali? Vocês viram falta ali? A disputa foi no corpo, eu ganhei, ele deu falta e eu levei amarelo. Ninguém tem sangue de barata. Trabalhamos para caramba", afirmou, em declarações reproduzidas pelo portal Globoesporte.

"Deixamos a família em casa para vir para aqui, e o tipo vem de sacanagem? Eu disse ao quarto árbitro que ele queria aparecer. Ele disse que ia colocar no relatório. Eu disse 'Pode colocar, você quer aparecer, porque só aparece quanto é para nos prejudicar'", afirmou.

