Quem é Dimas, jogador do Corinthians que presenciou morte de jovem

O jogador Dimas Cândido atraiu atenção nacional nesta quarta-feira (31) devido à investigação sobre a morte de uma jovem após um encontro em sua residência. Com 18 anos, Dimas Cândido de Oliveira Filho, nascido em João Pessoa, Paraíba, integra a categoria sub-20 do Corinthians. Em 2023, ele fez 12 jogos pelo "timão" após ingressar no clube paulistano no ano anterior por meio de um empréstimo do Coimbra Sports, de Minas Gerais.

Em resposta à investigação policial, o Sport Club Corinthians Paulista afirmou estar ciente dos acontecimentos envolvendo um de seus atletas da base. O clube aguarda a conclusão da investigação e se coloca à disposição para colaborar com as autoridades.

