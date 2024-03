Real Madrid apresenta queixa por "crimes de ódio" contra Vinícius Jr.

O Real Madrid divulgou um comunicado nesta sexta-feira, anunciando que apresentou uma denúncia à Procuradoria-Geral do Estado contra os crimes de ódio e discriminação direcionados a Vinícius Júnior.

Segundo o comunicado, os incidentes ocorreram nas proximidades do Estádio Olímpico de Montjuic e do Estádio Metropolitano de Madrid, antes dos jogos Barcelona-Napoli e Atlético de Madrid-Internazionale, respectivamente, pela Liga dos Campeões, ocorridos nesta semana.

O clube merengue solicitou à Procuradoria-Geral que obtenha as gravações das forças de segurança em ambas as localidades para identificar os autores dos insultos racistas e de ódio.

O Real Madrid condenou veementemente esses ataques de racismo, discriminação e ódio direcionados repetidamente ao jogador Vinícius Júnior.

O clube reiterou seu compromisso com os valores do futebol e do esporte, mantendo-se firme em sua luta pela tolerância zero diante de episódios tão repugnantes como os que continuam a ocorrer nos últimos tempos.





