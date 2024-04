Amazon negocia com Liga Forte União para comprar jogos do Brasileirão a partir de 2025

(FOLHAPRESS) - O Prime Video, da Amazon, está fechando com a Liga Forte União a compra de um pacote de jogos do Campeonato Brasileiro entre 2025 e 2029.

A empresa já vem conversando com executivos da Livemode, que negocia os direitos da LFU, para entender melhor a forma de reforçar sua estratégia de ter mais futebol ao vivo na plataforma de streaming.

A Amazon deve ficar com um dos pacotes concebidos para empresas de streaming ou TVs por assinatura (B1 ou B2).

Ambos terão cerca de 170 jogos por ano, se a média de 11 clubes da Liga Forte União na primeira divisão do Brasileirão, que é a quantidade de membros na edição de 2024, for mantida nos próximos anos.

Cada pacote terá cerca de dois a três jogos exclusivos por rodada. Desse modo, a Amazon ficaria com 85 jogos por temporada e um total de 425 jogos pelo tempo de contrato previsto.

Atualmente, a Amazon tem os direitos da Copa do Brasil, em acordo de licenciamento com a Globo até 2026. A empresa paga cerca de R$ 300 milhões por ano para ter o mata-mata nacional.

O investimento em futebol ao vivo foi destacado recentemente por Paulo Koelle, head do Amazon Prime Video para a América Latina, no Prime Video Showcase, evento que reuniu em São Paulo executivos da empresa do Brasil e de fora para apresentações e painéis sobre novos conteúdos, dados dos consumidores e próximos passos do serviço.

Koelle diz que o Prime Video tem uma audiência média de 20 milhões de pessoas por mês no país, e que grande parte delas acessa a plataforma para ver futebol. "Sabemos que a responsabilidade em transmitir esporte ao vivo é muito grande. A transmissão tem que funcionar de forma ininterrupta, e com qualidade. Levamos isso muito a sério", disse o executivo. "Esporte é uma das nossas prioridades e vai continuar sendo uma área de fortes investimentos."

Vale ressaltar que a Amazon também tem conversas com a Globo para o licenciamento de partidas do Brasileirão a partir de 2025. A emissora já tem contrato fechado com a Libra, liga de clubes que conta com Flamengo, São Paulo e Palmeiras.

As negociações, porém, esfriaram nos últimos meses devido à saída do Corinthians e ao número de clubes reduzido. Recentemente, como antecipou o F5, quatro clubes paulistas deixaram a Libra e foram para a Liga Forte União.

A Liga Forte União reúne, da série A: América-MG, Atlético-GO, Athletico-PR, Botafogo, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude e Vasco. Em divisões inferiores, também estão vinculados: Avaí, Botafogo-SP, Ceará, Chapecoense, Coritiba, CRB, CSA, Figueirense, Goiás, Ituano, Londrina, Mirassol, Novorizontino, Operário-PR, Ponte Preta, Sport, Tombense e Vila Nova.

Procurada para comentar as negociações, a Amazon não respondeu aos contatos da reportagem até a última atualização deste texto.