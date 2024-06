Flamengo quer fim de efeito gangorra com direito a apelo por mais carinho

(UOL/FOLHAPRESS) - As quatro vitórias seguidas com 1dez gols marcados não traduzem exatamente o momento que vive o Flamengo. Questionado pelas atuações inconstantes, o time pode ter no clássico com o Vasco neste domingo (2) a possibilidade de se firmar e ganhar novamente a confiança da torcida. Mesmo em meio a problemas, o técnico Tite fez um apelo: que os rubro-negros entendam com carinho os erros.

Quem olha de fora acha que o Flamengo embalou. Classificado na Copa do Brasil e na Libertadores, porém, o time enfrentou protestos até em vitórias recentes nos últimos tempos.

O foco do momento é acabar com as oscilações. Retomar o equilíbrio tão pedido e conquistado por Tite ao longo dos primeiros meses do ano. "Nos preparar e nos tornar cada vez mais sólidos", pediu Léo Ortiz, admitindo que o time deixou a desejar em algumas partidas da Libertadores.

Atuações com pouca criatividade ajudam a explicar a desconfiança. Arrascaeta, por exemplo, não vive melhor momento técnico e isso reflete no Flamengo em campo. Os desfalques também pesam nessa dinâmica. Diante do Amazonas, o time deixou o campo sob vaias no Rio de Janeiro e em Manaus.

Tite vem sendo cobrado. O treinador costuma ouvir um ensaio de reclamações já quando o nome dele aparece no telão durante as escalações. Ele vive uma fase de tentar reconquistar os rubro-negros depois de ser enaltecido durante a campanha do título carioca.

Mas o técnico prega paciência. Ou melhor, pede carinho. Não reclamar pode deixar o atleta "energizado, mais confiante, mais mobilizado", como ele mesmo definiu após a vitória por 3 a 0 sobre o Millonarios.

"A única coisa, talvez, que eu peço é que em momentos decisivos a gente vai errar. Vai ter circunstância que a gente vai errar porque o atleta é um ser humano. Não só o David, mas vai acontecer do Varela errar um cruzamento do Varela, do Allan errar uma finalização de média distância, de errar um passe. Do técnico errar daqui a pouco, que ele pense que uma substituição seja melhor que a outra. Passe um carinho para os atletas, sabe? O Flamengo está acima de nós, o Flamengo está acima dos nossos nomes, e se esse carinho vier do torcedor e não reclamar às vezes essa situação, ele deixa o atleta energizado, ele deixa o atleta mais confiante, ele deixa o atleta mais mobilizado", disse Tite.

Isso porque já houve vários episódios de vaias dentro do Maracanã. Independentemente do placar. Pedro já foi alvo três vezes, assim como Tite, Wesley e outros jogadores.

O clássico com o Vasco pode representar essa virada de chave. Depois disso, o time tem três dias de folga e retorna para os trabalhos durante a Data Fifa. Seria fundamental ir para a pausa sem crises.

"Quando há esses momentos de adversidade e tiver essa força que o torcedor tem, aquele torcedor consciente, ele apoia, ele incentiva. O atleta vai passar, mas é o manto sagrado que está ali. Apoia, incentiva, vai fazer diferença. neste sábado (1) foram 64 mil e não sei quantos vi de público. Faz diferença quando tiver esse tipo de comportamento", afirma Tite.

