Vinicius Jr. é Bola de Ouro, crava Ancelotti: "Não há dúvidas!"

Com a conquista da 14ª Champions League para o Real Madrid, Carlo Ancelotti não tem dúvidas sobre quem merece o prêmio de melhor jogador do mundo na temporada 2023/24: Vinicius Junior. O camisa 7 foi fundamental na vitória por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund na final, e o técnico italiano não poupou elogios ao seu pupilo.

"Vinicius é Bola de Ouro. Não há dúvidas", declarou Ancelotti à Rádio Cadena SER. A dupla tem uma relação próxima dentro e fora de campo, com conversas frequentes durante as partidas e cobranças exigentes do treinador para buscar o melhor do jogador. No último jogo, Ancelotti até mesmo substituiu Vini Jr. para que ele pudesse receber a ovação da torcida.

Elogios mútuos e reconhecimento da importância do trabalho em equipe:

A troca de abraços e palavras de carinho entre os dois na substituição e na premiação do Real Madrid demonstra a forte conexão entre treinador e jogador. Em entrevista ao canal Movistar+, Vinicius reconheceu a influência fundamental de Ancelotti na conquista do título:

"A influência de Ancelotti está em tudo. Com um grupo como este, ninguém tem ego, todos têm humildade, trabalhando um para o outro. No final, aconteça o que acontecer, a gente sempre ganha", reforçou o brasileiro.

Ancelotti se autoavalia com nota 10 e já pensa na próxima conquista:

Carlo Ancelotti atingiu um marco histórico ao conquistar seu quinto título como técnico da Champions League, o terceiro no comando do Real Madrid. O italiano, que fará 65 anos em breve, também possui duas taças como jogador. Com contrato até 2026 no clube merengue, ele já demonstra ambição para a próxima temporada:

"Muitas vezes vocês (imprensa) me pedem uma nota para o trabalho. Eu ganho um 10 desta vez. Esta temporada é uma temporada de nota 10, porque lidamos muito bem com ela e meus jogadores têm sido fantásticos", reiterou Ancelotti.

