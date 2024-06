Federação afasta árbitro que sacou arma após ser agredido em jogo amador

RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A FES (Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo) afastou por tempo indeterminado o árbitro Jhon Allif Vargas Maciel, que sacou uma arma após confusão durante jogo amador.

A Federação não organiza o torneio em que o episódio correu, mas decidiu afastar o profissional de seu quadro enquanto aguarda apuração dos fatos. A partida em questão, disputada no último final de semana em Serra-ES, era de um campeonato de Fut 7.

Jhonn Allif apitou um jogo do Estadual deste ano. Recém-formado, ele atuou na partida Vitória x Serra, em janeiro.

VEJA A NOTA DA FEDERAÇÃO

A Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo, considerando os fatos amplamente divulgados nos canais de imprensa, por ocasião de uma partida de futebol, não organizada pela FES, ocorrida no campo do bairro Costa Dourada, pelo Campeonato de Jacaraípe, Serra-ES, resolve, por intermédio da Comissão de Arbitragem, afastar, por tempo indeterminado, o árbitro Jhon Allif Vargas Maciel de suas atividades, em jogos das competições organizadas pela FES.

A Comissão de Arbitragem da FES aguardará toda a apuração legal dos fatos por parte dos órgãos de segurança, sem fazer juízo de valor, de forma que o árbitro possa exercer, plenamente, o seu direito de contraditório e ampla defesa. A entidade reitera o seu compromisso com o Fair Play e o combate à manifestação violenta de quem quer que seja dentro dos campos de futebol.

O QUE ACONTECEU

Jhonn Allif sacou uma arma após ter sido supostamente agredido por um jogador. Em vídeo que circula nas redes sociais, ele aparece deixando o campo society em que apitava com o olho esquerdo sangrando e depois retorna do estacionamento segurando uma pistola. O árbitro foi contido por terceiros.