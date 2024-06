Messi responde a Mbappé: "cada um dá a importância que quer"

Lionel Messi não deixou Kylian Mbappé sem resposta, dias depois do craque francês ter dito que a Euro é sempre "mais complicada" de vencer do que a Copa do Mundo. Em entrevista à ESPN, emitida na noite de quarta-feira (12), o craque argentino respondeu ao antigo colega de equipe no PSG.

"Cada um dá a importância que quer às competições que joga. Obviamente o Europeu é um competição muito importante onde estão os melhores. Mas estás deixando de fora Argentina, três vezes campeão do mundo, Brasil, cinco vezes campeão do mundo, e Uruguai, duas vezes campeão do mundo", começou por dizer Messi, prosseguindo.

"Há muitos campeões de fora para dizer que é mais difícil. No Mundial estão os melhores. Geralmente estão lá todos os campeões do mundo. Creio que por alguma coisa todos querem ser campeões do mundo", afirmou o astro argentino.

