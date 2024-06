Oficial: Sergio Ramos deixa o Sevilla FC

O Sevilla anunciou, em forma de comunicado emitido através das plataformas oficiais ao final da manhã desta segunda-feira, que Sergio Ramos está de saída do clube, na sequência do final do contrato que une ambas as partes, dentro de menos de duas semanas.

"Sergio Ramos comunicou ao Sevilla que não continuará, na próxima temporada que vem, no clube do Nervión, depois de ter cumprido o sonho de voltar ao clube onde se formou como jogador e alcançou a internacionalidade absoluta", pode ler na nota do conjunto andaluz.

"O Sevilla quer agradecer o compromisso, a liderança e a máxima entrega que Sergio Ramos demonstrou, esta temporada, desejando-lhe muita sorte no seu próximo desafio profissional", completa a mesma.

O defesa-central de 38 anos de idade irá se despedir, definitivamente, dos torcedores já nesta terça-feira, em uma cerimônia que terá acontecerá no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán.

Leia Também: Jogador húngaro vira 'meme' na Eurocopa e responde: "Nasci assim"