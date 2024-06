Jogador húngaro vira 'meme' na Eurocopa e responde: "Nasci assim"

Martin Ádám ganhou destaque no último sábado, ao entrar no lugar de Milos Kerkez nos minutos finais da derrota da Hungria para a Suíça, por 1 a 3, na estreia no Campeonato Europeu.

O atacante de 29 anos impressionou a todos com sua imponente estatura (1,91 metros de altura e 88 quilos), e rapidamente se tornou viral nas redes sociais. Confrontado com a súbita fama, ele comentou a situação com bom humor em uma coletiva de imprensa neste domingo.

"Recebi um ou dois 'memes' zoando de mim, mas dei boas risadas com isso. Eu tenho esse tipo de corpo...", disse o jogador do Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, conforme relatado pelo portal Goal.

"Nasci assim, mas claro que, naquela época, eu era menor. Tenho essa genética, é o que é. Se eu marcar o gol da vitória contra a Alemanha, não será porque vi os 'memes' e isso me animou", completou.

