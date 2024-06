Haaland é 'flagrado' no meio de operação policial na Espanha

Erling Haaland foi, nesta segunda-feira, 'pego' no meio de uma operação policial no Playa Padre, um restaurante em Marbella, na Espanha, onde está passando férias.

De acordo com o jornal britânico Mirror, o jogador do Manchester City precisou se identificar para os policiais, que estavam realizando uma grande operação, inclusive com o apoio de um helicóptero.

A publicação acrescenta que essa é uma de muitas operações do tipo que têm sido realizadas na região, em resposta a tiroteios, com o objetivo de garantir a segurança, principalmente dos turistas.

"Esta é apenas uma verificação de rotina. Assim que terminarmos, vocês podem continuar a desfrutar da sua tarde. Não se preocupem, não está acontecendo nada de grave", foram as mensagens transmitidas pelas forças policiais.

