Barcelona procura o 'novo João Cancelo' e já tem um alvo no Brasil

O mercado de transferências abre em menos de duas semanas, e o Barcelona já está ativo em busca de 'caras novas' para a defesa, setor identificado pelo novo treinador, Hans-Dieter Flick, como prioritário em termos de reforços.

De acordo com a edição desta segunda-feira do jornal espanhol Sport, o diretor esportivo, Deco, pretende adquirir um jogador no estilo de João Cancelo (que atuou emprestado pelo Manchester City em 2023/24), ou seja, alguém que tenha a capacidade de atuar em ambas as laterais.

A mesma publicação acrescenta que, neste momento, um dos nomes que mais agrada à direção liderada por Joan Laporta é o de João Henrique Mendes da Silva, jogador de apenas 18 anos de idade, que já se destaca no Fluminense.

Mais conhecido como Esquerdinha, a jovem promessa tem contrato válido até junho de 2026 e está protegido por uma cláusula de rescisão no valor de 70 milhões de euros, sendo visto, principalmente, como uma aposta para o futuro.

