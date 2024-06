Uruguai vence Panamá e assume a liderança do Grupo C da Copa América

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Uruguai venceu o Panamá, por 3 a 1, em sua estreia neste domingo (23) pela Copa América e assumiu a liderança do Grupo C. Os gols dos uruguaios foram marcados por Máxi Araújo, Darwin Núñez e Viña. Os panamenses descontaram com Murilo.

Já no início da partida o Uruguai mostrou superioridade no confronto, mas só conseguiu marcar aos 14 minutos com Máxi Araújo que recebeu um passe de Viña, com corta-luz de Darwin Núñez, e mandou no ângulo de Mosquera.

O restante dos gols saíram no segundo tempo. O Panamá voltou melhor e pressionou o Uruguai, só que os uruguaios conseguiram ampliar aos 39 minutos com Darwin Núñez e em seguida chegaram ao terceiro gol com Viña.

Já nos acréscimos, o Panamá conseguiu fazer o seu gol de honra com Murilo.

Com a vitória, o Uruguai assumiu a liderança do Grupo C da Copa América, com três pontos. Logo em seguida vem os EUA (3), Panamá (0), e Bolívia (0).

O Uruguai retorna para a segunda rodada do campeonato na quinta-feira (27) contra a Bolívia, às 22h (horário de Brasília), em Nova Jersey. O Panamá, por sua vez, tenta a sua primeira vitória diante os EUA, no mesmo dia, às 19h, em Atlanta.