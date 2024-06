Réplica folheada a ouro do capacete de Senna é lançada em edição limitada

Os admiradores de Ayrton Senna agora têm uma chance especial: adquirir uma réplica folheada a ouro do capacete do lendário tricampeão mundial por R$ 34 mil. Esta edição exclusiva, limitada a apenas 41 unidades, simboliza cada uma das 41 vitórias de Senna na Fórmula 1.

Criado pela Sid Special Paint, cada capacete é um verdadeiro tributo ao legado de Senna, decorado com folhas de ouro genuíno 22k aplicadas por uma artesã especializada. Até o momento, 4 das 41 unidades já foram vendidas.

Acompanha cada capacete um quadro exclusivo de Senna, assinado pelo artista Ricardo Barbour. O quadro, bem como seus detalhes, é feito de madeira de lei canela, com logotipos e números de série folheados a ouro.

Este kit exclusivo, que combina elementos artesanais e materiais de alta qualidade, foi meticulosamente planejado por mais de um ano pela família Mosca, em parceria com a Senna Brands, para celebrar as três décadas de legado do piloto.