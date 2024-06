Messi 'assusta' Argentina: "Espero que não seja nada de grave"

Na madrugada de terça para quarta-feira, a Argentina garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa América com uma vitória por 1 a 0 sobre o Chile. No entanto, nem tudo foi tranquilo.

Logo nos primeiros minutos, Lionel Messi sofreu duas entradas duras. Por volta dos 24 minutos, pediu atendimento médico devido às dores na perna direita. Mesmo assim, conseguiu se recuperar e permaneceu em campo até o final da partida.

Após o jogo, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, o capitão da seleção argentina revelou que enfrentou outras dificuldades.

"Nos últimos dias, estou com dor de garganta e febre... Talvez isso tenha me afetado hoje", disse Messi na zona mista, em entrevista à TyC Sports.

"Foi um pouco incômodo, mas consegui terminar o jogo. Espero que não seja nada grave. Senti uma fisgada na primeira jogada. Não era exatamente uma dor, o músculo ficou rígido. Foi difícil me movimentar. Amanhã veremos como está", completou.

