Amizade entre Endrick e Maurício ajudou Palmeiras a fechar contratação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A amizade entre Endrick e Maurício ajudou o Palmeiras a fechar a contratação do meia de 23 anos que estava no Internacional.

Endrick e Maurício jogaram juntos no sub-18, sub-20 e sub-23 da seleção brasileira e ficaram ainda mais próximos na disputa do Pré-Olímpico no início deste ano. O Alviverde até usou no anúncio da contratação uma vídeo chamada entre os atletas, onde Maurício anunciava o seu novo clube.

Durante o Pré-Olímpico, Endrick fez campanha para o Palmeiras fechar a contratação do meia. O atacante fez uma publicação, que foi apagada minutos depois, dizendo: 'E aí, vem ou não? A 20 te espera". O Palmeiras tentou contratar Maurício no início de 2024, mas ouviu do Inter que ele só seria negociado com o futebol europeu -o que mudou agora no meio do ano.

Maurício revelou que Endrick lhe contava sobre como era a estrutura do Palmeiras durante o convívio na seleção, e que o jovem atacante ficou chateado que não poderá atuar ao lado dele - Endrick está com a seleção brasileira na disputa da Copa América e após a competição concluirá a transferência para o Real Madrid.

"É até engraçado que a gente sempre conversava e ele me contava como era aqui. Quando estávamos para fechar, eu mandei mensagem para ele e falei: 'Pô, agora que eu estou indo, você foi embora'. Ele ficou meio bravo, falou que queria poder jogar comigo, mas sabemos que ele está em um caminho muito bom e fico muito feliz por ele", disse Maurício, em entrevista à TV Palmeiras.

O Palmeiras pagou cerca de 10 milhões de euros (cerca de R$ 61 milhões na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos do jogador. Ele assinou contrato por cinco temporadas, até 2029.

Ele pode estrear pelo novo clube a partir da 17ª rodada do Brasileiro, prevista para os dias 17 e 18 de julho, após a abertura da janela.

Maurício começou a carreira no Desportivo Brasil e foi transferido ainda na base para o Cruzeiro, onde estreou no profissional. Ficou duas temporadas no clube mineiro até reforçar o Internacional, em 2020. Foram 25 gols e 25 assistências em 176 jogos pelo Colorado