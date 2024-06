Ciclista bate em mochila, cai e quebra três dentes antes do Tour de France

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ciclista tcheco Jan Hirt sofreu um acidente antes do início do Tour de France, que começa neste sábado (29), em Florença, na Itália.

Hirt sofreu uma queda após colidir com a mochila de um espectador e quebrou três dentes, isso após fazer o controle de assinatura para a prova, antes da largada do Tour de France.

Patrick Lefevere, técnico da equipe Soudal-Quick Step e de Hirt, ficou furioso com a organização do evento. "Há 100 regras para o time, mas uma pessoa com uma mochila quebra o Jan Hirt entre o controle de assinatura e o ônibus. Três dentes quebrados", escreveu Lefevere no X (antigo Twitter).

O Tour de France começa neste sábado, em Florença, e prevê 21 etapas em 23 dias, com chegada prevista no dia 21 de julho, em Nice, na França.