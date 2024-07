Corinthians anuncia demissão do treinador António Oliveira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians anunciou, na tarde de terça-feira (2), a demissão de António Oliveira. O português de 41 anos não resistiu ao pior início do clube na história do Campeonato Brasileiro e foi dispensado em reunião realizada com Fabinho Soldado, executivo de futebol alvinegro.

O profissional deixa o time na 19ª e penúltima colocação da competição nacional, com apenas nove pontos conquistados -e uma vitória, sobre o lanterna- em 13 rodadas. Jamais a agremiação preta e branca começou tão mal o torneio, nem mesmo quando foi rebaixada, em 2007.

O resultado que foi considerado a gota d'água foi a derrota por 2 a 0 para o arquirrival Palmeiras, na segunda (1º), no Allianz Parque. Mesmo esfacelado por desfalques, o time alviverde demonstrou sua superioridade de maneira clara -embora a arbitragem, é verdade, tenha sido questionada.

Também foram demitidos os auxiliares que chegaram com Oliveira, Bernardo Franco, Bruno Lazaroni, Diego Favarin e Felipe Zilio. O treinamento programado para a tarde de terça será conduzido por Raphael Laruccia, técnico da equipe sub-20 do Corinthians.

